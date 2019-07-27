В Бахрейне казнили убийц имама

Власти Бахрейна сегодня привели в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, обвиняемых в терроризме и убийстве имама, передает агентство BNA со ссылкой на заявление генпрокурора Ахмада аль-Хамади.

«Сегодня утром был приведен в исполнение смертный приговор в отношении трех обвиняемых в рамках двух разных дел», — пишет агентство.

По его данным, первое дело касается присоединения к террористической группировке, а также убийства и владения взрывными устройствами и огнестрельным оружием для их использования с террористическими целями.

Как сообщает агентство, была создана террористическая группировка, к которой присоединились 12 человек за рубежом, в частности, в таких странах, как Иран, Ирак и Германия. Также 40 человек стали членами группировки, находясь на территории страны. Члены группировки планировали совершать теракты на территории королевства, чтобы нарушить общественный порядок, подвергнуть опасности благополучие и безопасность страны, нанести ущерб национальному единству государства и помешать властям выполнять их обязанности.

Агентство добавляет, что второе дело касается убийства имама мечети. В его убийстве обвинялся муэдзин этой мечети.