В Багдаде ввели комендантский час из-за протестных акций

Власти Ирака объявили о введении комендантского часа в Багдаде из-за проходящих там акций протеста. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Sumaria.

Как заявил командующий военным гарнизоном Багдада бригадный генерал Кайс аль-Мухаммадауи, комендантский час вводится в столице страны с полуночи до шести часов утра. По словам генерала, «в это время ограничения распространяются как на движение транспорта, так и на передвижение жителей города». Комендантский час, добавил он, будет действовать до особого распоряжения властей.

Иракский генерал пояснил, что решение было принято «для защиты участников демонстраций, которые проходят в иракской столице». «Тем более, — добавил он, — что среди манифестантов обнаружены провокаторы».

Как сообщал телеканал Al Arabiya, в понедельник жертвами столкновений участников акций с силовиками в Багдаде стали три человека, более сотни получили ранения. Подавляющее большинство вышедших на улицы — студенты столичных вузов.

Ранее поступала информация, что иракская полиция взяла в плотный кордон два столичных университета, чтобы не допустить прорыва студентов в центральные районы горда. В понедельник профсоюз преподавателей Ирака объявил о проведении всеобщей забастовки в знак солидарности со студентами высших учебных заведений страны.(ТАСС)