В Багдаде все неспокойно…

Политический кризис в Ираке углубляется. Протесты, которые были вначале направлены на улучшение социально-экономического положения в стране, постепенно политизировались. Дело даже дошло до полноценного столкновения между протестующими и правительством.

О том, какие процессы развиваются в Ираке, и к чему это все может привести, рассказал в интервью «Зеркало» эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко.

— Как на сегодня развивается политическая ситуация в Ираке?

— То, что в Ираке начались эти выступления – это было объяснимо. Лето было жарким и жилищно-коммунальная ситуация в Ираке в ужасном состоянии. С водой перебои, с электроэнергией перебои, все услуги дорожают, и эта ситуация уже достала население Ирака.

Раньше власть спасали разговоры о том, что идет война, и обещания, что уже после войны будут строить и модернизировать Ирак. Так они уже и ИГИЛ победили, но ничего не поменялось. Все политики заврались, бешеная коррупция. В начале процессов правительство говорило о том, что понимает, почему население протестует и имеет на это право. Это говорили все и даже иранцы, но потом ситуация резко поменялась. В правительстве вверх взяли силовики, которые выступали за разгон митингов.

Например, в Ливане смогли обойти обострение, а в Ираке все пошло по самому худшему сценарию. Где «пускают» первую кровь, там идет ожесточение. Нельзя забывать, что это Ирак, оружия среди населения полно, достать, тем, у кого его нет, тоже несложно, военных племенных ополчений много, военизированные группировки все еще на местах, в результате все это постепенно скатывается в стихийный неконтролируемый бунт. Появляются люди, которые хотят этот бунт оседлать, то есть появилась политическая составляющая, чего в первые дни вообще не было.

Теперь почему Иран. У Тегерана интересное отношение к Ираку, часть иранской элиты рассматривает Ирак, а именно южную его часть, где проживают шииты, как еще одну провинцию Ирана. Соответственно порой ведет себя в этой стране достаточно нагло. Нужно учитывать, что Иран держит там часть своих военизированных группировок и соответственно политиков, которые тоже проворовались. И когда бунт не приводит к результатам, начинается поиск внешних врагов, и больше всего на эту роль подходят американцы и иранцы. На американцев как-то страшновато, а на иранцев идти проще. Отсюда и поджег консульства в Кербела, кстати, о чем в Иране умалчивают.

В Багдаде бытует мнение, что огонь по демонстрантам открыли после того, как в прошлую среду туда прилетел Касем Сулеймани (генерал иранской элитной армии «Кудс) и провел совещание с иракскими генералами, где заявил: «Мы в Иране можем подавлять восстания и готовы вам помочь». Про стрельбу там было что-то сказано или нет, сейчас уже мало кому интересно, потому что все хотят услышать, что «иранцы расстреливают иракцев». А стрелять по протестующим начали на следующий день после этой встречи. Это еще один очаг обострения конфликта.

Поэтому сейчас все зависит от того, как себя поведет Муктада ас-Садр. Если он «оседлает» этот протест и возглавит его, то есть шансы, что протесты утихнут и есть шанс, что будет какое-то работоспособное правительство. По предварительным данным Садр вроде с иранцами договорился, но это не особо афишируется. Даже американцы не против развития такого сценария, им главное, чтоб было тихо.

— Можно ли ожидать революцию в Ираке? Или же все утихомирится?

— Революция означает коренную смену элит, то есть костяк элит уходит, а в Ираке 18 главных политических группировок, на их место приходят другие. Тут возникает вопрос: откуда эти другие возьмутся? Бунт начался достаточно спонтанно. Пока лидеры протеста не выявили того, кто будет свергать власть в Багдаде. Новая элита на пустом месте не появится. Это все равно будут старые лица, а насколько они устроят протестующих — здесь могут быть самые разные варианты. Насколько они будут подготовленными, для того, чтобы утихомирить иракцев мирным путем и провести какие-то реформы, а реформировать нужно все — это большой вопрос.

— Есть во всех этих процессах «рука» Саудовской Аравии или какой-либо третьей страны?

— Иранцы вначале говорили о том, что иракский народ имеет право на мирный протест, сейчас они говорят, что все это «иностранная рука». По большому счету, нет там ничьей руки, ни американцев, ни саудитов. Потому что это никому не надо. Нестабильный Ирак никого не интересует, тем более, что у саудитов начало что-то выстраиваться с правительством Махди (премьер-министр Ирака), у них только наладился контакт с Багдадом и уже есть какие-никакие договоренности по нефтяной промышленности.

Поэтому объективно ни иранцы, ни американцы, ни саудиты не заинтересованы в том, чтобы Ирак полыхал. Хотя бы потому, что игиловское подполье в Ираке оказалось гораздо сильнее, чем раньше считали. Это очень серьезная угроза, поэтому никому невыгодно, чтобы Ирак ввергся в хаос, так как игиловцы возьмут реванш, а у них сил для этого хватит. Все заинтересованы в стабильности, но реально никто не знает, как быть. Уж точно не расстреливать демонстрантов.