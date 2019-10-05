В Багдаде возобновились столкновения демонстрантов с полицией

Число погибших в столкновениях между демонстрантами и полицией в столице Ирака выросло до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его информации, полиция преградила путь колоннам активистов, которые направлялись на площадь Тахрир в центре Багдада для проведения там антиправительственного митинга. Столкновения вспыхнули возле здания министерства нефти, полицейские пустили в ход в оружие.

Другая акция протеста продолжается возле торгового центра «Нахиль» на улице Палестины, где полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, депутаты Совета представителей (парламента) Ирака не смогли собраться в субботу на запланированное заседание для обсуждения требований участников акций протеста. Причиной стал бойкот работы законодательного органа власти, который объявил в пятницу радикальный блок «Саирун» и его союзники. Лидер радикалов, шиитский имам Муктада ас-Садр потребовал в субботу отставки правительства и проведения досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.

Глава парламента Мухаммед аль-Халбуси, тем не менее, встретился с делегацией из 100 представителей профсоюзов и демонстрантов. По информации Al Jazeera, спикер пытался уговорить активистов прекратить уличные выступления, парализовавшие жизнь столицы, в обмен он пообещал, что власти выполнят «справедливые народные требования». Однако в ответ представители протестного движения потребовали отставки самого спикера и объявили о возобновлении демонстраций после отмены комендантского часа.

Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Число жертв за пять дней протестов возросло до 100 человек, порядка 4 тысяч получили ранения, не менее 200 задержанных активистов остаются под стражей.