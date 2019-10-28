В Багдаде пять протестующих погибли во время демонстраций

Пять демонстрантов погибли в понедельник во время протестов в иракской столице Багдаде, сообщил РИА Новости член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти.
Ранее комиссия сообщала о 74 погибших и более 3,6 тысячи пострадавших с момента начала второй волны протестов.
«Пять демонстрантов погибли сегодня (в понедельник — ред.) в Багдаде из-за удушья и неправильного использования гранат со слезоточивым газом», — заявил РИА Новости аль-Баяти.
Он добавил, что число погибших в Багдаде с минувшей пятницы увеличилось до 26 человек.(РИА Новости)