В Багдаде пять протестующих погибли во время демонстраций

Пять демонстрантов погибли в понедельник во время протестов в иракской столице Багдаде, сообщил РИА Новости член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти.
Ранее комиссия сообщала о 74 погибших и более 3,6 тысячи пострадавших с момента начала второй волны протестов.
«Пять демонстрантов погибли сегодня (в понедельник — ред.) в Багдаде из-за удушья и неправильного использования гранат со слезоточивым газом», — заявил РИА Новости аль-Баяти.
Он добавил, что число погибших в Багдаде с минувшей пятницы увеличилось до 26 человек.(РИА Новости)
| 2019-10-28T19:36:27+00:00 28 октября 2019, 22:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss