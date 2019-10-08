В «Азерсу» обещали в течение дня восстановить подачу воды в Бинагади и Абшерон

ОАО «Азерсу» возобновит подачу воды в некоторые части Бинагадинского и Абшеронского районов в течение дня.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь организации Анар Джабраиллы.

Он отметил, что водоснабжение было отключено из-за работ по подсоединению недавно проложенного в Джейранбатан водопровода к магистральной линии: «Кроме того, подачу воды в некоторые части Бинагадинского и Абшеронского районов ограничили из-за ремонтных работ. Они завершены и водоснабжение будет возобновлено в ближайшие часы».

| 2019-10-08T14:04:12+00:00 8 октября 2019, 14:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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