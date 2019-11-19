В «Azeriqaz» ожидается новый виток коррупции?

С апреля 2019 года в Азербайджане началось обновление газовых счетчиков, находящихся в пользовании у населения. Казалось бы, замена старых счетчиков новыми должна только обрадовать абонентов. Но на деле замена счетчиков вызвала многочисленные нарекания и недовольство со стороны населения.

На днях в редакцию # обратилась жительница поселка Горадил Бинагадинского района Наиля Алиева.

По ее словам 4 ноября 2019 года представители «Azeriqaz» заменили им газовый счетчик. «При этом нас никто не удосужился об этом предупредить. Мы узнали совершенно случайно, выйдя на улицу. Как объяснили сотрудники “Azeriqaz”, застигнутые «на месте преступления», нужно обратиться в Департамент счетчиков ведомства и получить акт о замене счетчика. Этот акт надо представить в Asan- kommunal. На деле все получилось намного сложнее. Получив акт о замене счетчика в Департаменте газовых счетчиков, мы обратились в Asan- kommunal. Там нам сказали, что если мы хотим сохранить имеющиеся на смарт- карте деньги, нужно провести опознание карты новым счетчиком. Потом, нужно сдать «опознанную» карту Asan- komunal, где и будет проделана операция с перечислением денег со старой на новую карту», — рассказывает Н.Алиева.

«Чем была вызвана замена старых счетчиков на новые? Зачем нужно проводить это опознание? Почему «Azeriqaz» не предупредил нас о замене счетчиков? Мы весь день потратили на то, чтобы получить новую карту, а деньги со старой пока не перевели. Надо еще раз ехать в город в Asan- komunal», — возмущается Наиля Алиева.

«Мы всегда предупреждаем своих абонентов», — заявил # пресс- секретарь «Azeriqaz» Джейхун Сафаров.

По словам Сафарова абоненты всегда получают уведомление от «Azeriqaz» во время проведения проверки газовых счетчиков.

Но ведь речь идет не о проверке, а замене газовых счетчиков?

Как объяснил пресс-секретарь: «Согласно государственным стандартам, счетчики, находящиеся в пользовании у населения, должны проходить проверку раз в пять лет. Для того, чтобы наши абоненты не испытывали неудобство и могли продолжать пользоваться газом при проведении проверки мы заменяем старые счетчики на новые. А счетчики, которые прошли проверку и оказались исправными, мы оставляем про запас», — сказал пресс- секретарь.

Как отметил Джейхун Сафаров смарт — карты обязательно должны проходить «распознавание». «Смарт – карты, которые не проходят это «распознавание», очень часто выходят из строя», — отметил пресс- секретарь.

«Azeriqaz» нарушает права потребителей», — так прокомментировал ситуацию глава Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов.

По словам Гусейнова, потребителям газа нет никакого дела до того, как проводится замена газовых счетчиков.

«И опознавание старых смарт- карт, и их замена на новые должна проводиться «Azeriqaz», — считает руководитель Союза потребителей.

18 ноября 2019 года некоторые СМИ распространили информацию о том, что, якобы, новый директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев принял решение отказаться от смарт-счетчиков нового поколения.

Согласно информации, такое решение принято в связи с жалобами граждан, которые часто сталкиваются с проблемами при пополнении баланса, частой блокировкой карт, а также из-за финансового положения «Азеригаз».

«Директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев не делал заявлений об отказе от газовых смарт-счетчиков нового поколения. В связи с возникшими финансовыми проблемами, руководство производственного объединения действительно приняло решение о закупке новых механических счетчиков.

Но мы вовсе не собираемся отказываться от смарт – счетчиков. Сегодня в Азербайджане 2 миллиона 225 тысяч газовых абонентов. Из них один миллион 200 тысяч абонентов пользуются смарт – счетчиками. А остальные 1 миллион 25 тысяч используют механические счетчики», — сообщил # пресс- секретарь Джейхун Сафаров.

«У «Azeriqaz» достаточно денег», — так прокомментировал информацию о финансовых трудностях производственного объединения автор многочисленных журналистских расследований в области газоснабжения, директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев.

По словам Алиева, себестоимость одной тысячи кубометра газа в Азербайджане, согласно исследованиям американской страховой компании ACC, составляет 10 долларов.

«А нашим гражданам покупка тысячи кубометров газа у «Azeriqaz» обходится в среднем за 150 долларов. Это означает, что производственное объединение продает абонентам газ в 15 раз дороже его себестоимости.

Потребление газа в среднем в год в Азербайджане составляет около двух с половиной миллиардов кубометров газа.

Из них более миллиарда кубометров Азербайджану бесплатно предоставляет bp. Этот газ bp добывает вместе с нефтью и из – за ненадобности отдает его Азербайджану. Теперь представили, каковы реальные доходы «Azeriqaz»?», — спросил нас Мехман Алиев.

По мнению директора «Туран», намерение руководства о закупке механических счетчиков приведет к росту коррупции в «Azeriqaz». «Потому, что используя смарт — счетчики абонент вынужден полностью оплатить стоимость, использованного им газа. Однако при механических счетчиках всегда можно «договориться» с инспекторами «Azeriqaz» и платить меньше положенного», — сказал Мехман Алиев.