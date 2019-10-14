В Азербайджанской армии стартовали «Дни НАТО»

В Азербайджанской армии стартовали «Дни НАТО».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Делегация во главе с начальником Управления по Партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом Тураном посетит Военную Академию Вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, Н-скую воинскую часть, а также Управление международного военного сотрудничества Минобороны.

В рамках мероприятия, офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы «НАТО сегодня и в будущем», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Военные вопросы НАТО», «Концепция оперативных возможностей НАТО и Азербайджанская Армия» и другие темы.

«Дни НАТО» в Азербайджанской Армии продолжатся до 18 октября.