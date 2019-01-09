В азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы военных топографов

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановымплану на 2019 учебный год, проводятся учебно-методические сборы с военнослужащими азербайджанской армии, имеющими специальности по организации топогеодезического обеспечения и гидрографической работе.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, начальник Управления навигации и картографии капитан 1-го ранга Давуд Багирли довел до личного состава задачи, поставленные руководством министерства обороны, а также рекомендации по проведению в ходе организованных сборов соответствующих занятий, тестовых и практических экзаменов, в том числе по сдаче нормативов по физической подготовке.

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| 2019-01-09T16:47:58+00:00 10 января 2019, 00:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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