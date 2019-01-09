В азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы военных топографов

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановымплану на 2019 учебный год, проводятся учебно-методические сборы с военнослужащими азербайджанской армии, имеющими специальности по организации топогеодезического обеспечения и гидрографической работе.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, начальник Управления навигации и картографии капитан 1-го ранга Давуд Багирли довел до личного состава задачи, поставленные руководством министерства обороны, а также рекомендации по проведению в ходе организованных сборов соответствующих занятий, тестовых и практических экзаменов, в том числе по сдаче нормативов по физической подготовке.

48 просмотров