В азербайджанских школах будут созданы классы с профессиональным уклоном

В настоящее время в средних школах Азербайджана идет подготовка для создания классов с профессиональным уклоном.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

Байрамов напомнил, что министерство образования за последние годы реализовало проекты с уклоном по различным направлениям на уровне полного среднего образования. Министр отметил, что со следующего года планируется создать классы с профессиональным уклоном на базе полного среднего образования.

По его словам, задача — создать классы с профуклоном в 20 региональных школах.

«В настоящее время в этом направлении ведется подготовительная работа. Надеемся, что с сентября в школах начнется реализация этого проекта», — добавил министр.

Байрамов считает, что учеба в таких классах положительно скажется на качестве образования учащихся. Это, в то же время, обеспечит более легкую интеграцию выпускников на рынок труда в будущем.

Министр также сказал, что в связи с этим ведутся совместные обсуждения с работодателями.