В Азербайджане завтра будет до 17 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и завтра утром местами возможен моросящий дождь, ожидается северо-восточный ветер, сообщает в понедельник Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем — 10-13, в Баку ночью — 4-6, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 70-80 процентов.

Завтра в западных районах страны преимущественно без осадков, вечером в отдельных северных и восточных районах ожидается дождь, на горных территориях — мокрый снег. Ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Ночью — 0-5, днем — 10-17 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.