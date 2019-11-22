В Азербайджане завершается процесс подачи документов для регистрации на муниципальных выборах

В Азербайджане сегодня завершается процесс подачи документов в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов на муниципальных выборах, которые пройдут 23 декабря, сообщает в пятницу Trend.

Согласно Графику основных действий и мер по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджане, документы должны быть представлены не более чем за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования, то есть с 3 по 22 ноября до 18:00.

Документы подаются кандидатом или его доверенным лицом, уполномоченным представителем политической партии, блока политических партий.

В течение семи дней после получения документов окружные избирательные комиссии выносят решение о проверке точности данных в подписных листах и других представленных документах, а также о регистрации кандидата.

| 2019-11-22T09:48:02+00:00 22 ноября 2019, 11:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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