В Азербайджане заработает Апелляционная комиссия по проблемным кредитам

Апелляционная комиссия по урегулированию проблемных кредитов, созданная в Палате надзора за финансовыми рынками, начнет работу в ближайшие дни.

Об этом сообщили Report в ведомстве.

Комиссия будет рассматривать жалобы граждан, не подпадающих под действие указа президента Ильхама Алиева о проблемных кредитах. Заявки этих лиц будут приниматься в режиме онлайн и рассматриваться в течение 14 рабочих дней.

Помимо Апелляционной комиссии, в банках будут функционировать рабочие группы по проблемным кредитам.

Отметим, что граждан, на которых распространяется указ президента в связи с решением проблемных кредитов в Азербайджане, будут оповещать через SMS-сообщения. Клиенты действующих банков будут получать SMS-сообщения от этих банков, а клиенты банков, находящихся в процессе ликвидации, или небанковских кредитных организаций, оповестит ООО Azerpoct министерства транспорта, связи и высоких технологий.