В Азербайджане запрещается становиться донором более одного раза

В Азербайджане расширен круг ограничений на изъятие донорских органов у живых доноров.

Это отражено в готовящемся законопроекте «О донорстве и трансплантации человеческих органов».

Согласно статье 19 (ограничение на изъятие донорских органов у живых доноров), запрещено изъятие органов у лиц, имеющих болезни, опасные для здоровья реципиента. Перечень этих болезней устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечается, что изъятие органов или тканей (за исключением костного мозга) для трансплантации не допускается у лица, не достигшего 18 лет.

В проекте отмечается, что запрещено изъятие органов с целью трансплантации у лиц, находящихся в служебном подчинении реципиента и зависящих от него физически, морально, материально, у заключенных, ранее бывших донорами, беременных женщин, лишенных родительской опеки детей, военнопленных и нетрудоспособных лиц.

У живых доноров можно изымать один из парных органов, а непарные органы в том количестве и объеме, которые не представляют угрозу для жизни донора или не создадут нарушения в восстановлении его здоровья.