В Азербайджане задержано 38 подозреваемых

Обнародована статистика зарегистрированных в органах внутренних дел Азербайджана преступлений и инцидентов за минувший день.

Как сообщила пресс-служба МВД, сотрудники правоохранительных органов республики раскрыли по «горячим следам» 26 преступлений.

Были также раскрыты три совершенных ранее преступления.

Задержан находившийся в розыске 21 человек, в том числе восемь должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены 13 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении различных преступлений были задержаны 38 человек.

| 2019-07-27T10:54:37+00:00 27 июля 2019, 12:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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