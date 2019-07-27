В Азербайджане задержано 38 подозреваемых

Обнародована статистика зарегистрированных в органах внутренних дел Азербайджана преступлений и инцидентов за минувший день.

Как сообщила пресс-служба МВД, сотрудники правоохранительных органов республики раскрыли по «горячим следам» 26 преступлений.

Были также раскрыты три совершенных ранее преступления.

Задержан находившийся в розыске 21 человек, в том числе восемь должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены 13 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении различных преступлений были задержаны 38 человек.