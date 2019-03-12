В Азербайджане выявлен опасный вирус у коров

В хозяйстве жителя села Шуву Астаринского района Шабана Мамедова у двух коров выявлено опасное инфекционное заболевание — бруцеллез. Животные были забиты в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, а территория была продезинфицирована. В итоге фермеру был нанесен ущерб в размере 3000 манатов.

Отметим, что это уже второй аналогичный случай в хозяйстве Ш.Мамедова. Отметим, что в августе прошлого года в его хозяйстве пало 78 голов крупнорогатого скота.

По словам начальника районного ветеринарного управления Мубариза Ахундова, на экспертизу в региональную лабораторию Агентства продовольственной безопасности были направлены образцы крови около 1700 голов скота. Планируется обследовать еще  8000 голов скота.

| 2019-03-12T22:27:47+00:00 13 марта 2019, 06:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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