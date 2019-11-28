В Азербайджане введут новые правила по приспособлению инфраструктурных объектов для лиц с инвалидностью

В Азербайджане подготовлен проект «Порядка разумного приспособления инфраструктурных объектов под использование лицами с инвалидностью».

Об этом на мероприятии «Лица с инвалидностью в деловом мире» сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Он отметил, что в мае прошлого года был принят закон «О правах людей с инвалидностью» и в настоящее время готовятся соответствующие проекты, новые критерии в сфере определения инвалидности, проект документа «Концепция реабилитации». Керимов добавил, что в этой сфере осуществляется сотрудничество с Германским страховым агентством от несчастных случаев.

Замминистра рассказал о реформах в сфере медико-социальной реабилитации инвалидов и подчеркнул, что осуществляется целенаправленная работа для расширения возможностей занятости людей с инвалидностью.

Выступивший на мероприятии директор British Council по Азербайджану Самр Шах, рассказав о проектах организации, связанных с уязвимыми группами населения, отметил, что поддержка трудовых способностей лиц с инвалидностью является одним из важных направлений деятельности British Council. Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп рассказал о социально значимых проектах BP-British Council, а также подчеркнул важность программы «Повышения трудовых способностей лиц с инвалидностью».

Затем был представлен проект «Программа по повышению трудовых способностей лиц с инвалидностью». Было отмечено, что основной целью этого проекта является интеграция лиц с инвалидностью на рыное труда, обеспечение их занятости, профессиональной и социальной реабилитации. В рамках проекта в прошлом году 100 человек с инвалидностью прошли курсы обучения английскому языку, работе с компьютером, социальным навыкам и специальным областям работы. После тренингов была организована ярмарка труда. В этом году в проект привлечены еще 100 человек с инвалидностью.(trend)