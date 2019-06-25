В Азербайджане впервые за последние 20 лет в июне столбики термометров поднялись выше 37 градусов

«Вчера в Азербайджане было очень жарко. Сегодня жара продолжается. Вчера в Азербайджане температура воздуха составила 37 градусов тепла, что является рекордным показателем для июня».

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал во время выступления на форуме государственных услуг ООН.

По словам министра, такая высокая температура в июне была зафиксирована впервые за последние 20 лет: «Мы считаем, что это дают о себе знать климатические изменения. Средняя температура в Азербайджане за последние 30 лет выросла на 1,4 градуса, и я думаю, что это драматичный рост. Это оказывает большое влияние на определенные отрасли экономики».