В Азербайджане впервые будет построен завод по производству биопластика

Сегодня при поддержке Агентства по инновациям Министерства транспорта, коммуникаций и высоких технологий между итальянской TechnipFMC и азербайджанской ООО Yeni Kapital подписан контракт на реализацию проекта PLA (Polylactic acid – Полимолочная кислота (Полилактид)).

Согласно проекту, впервые в стране будет построен завод по производству биопластика. Проект стоимостью 150 млн долларов будет реализован на территории Парка высоких технологий при Агентстве по инновациям и получит налоговые и таможенные льготы.

PLA не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека. Биопластик разлагается в природе гораздо быстрее, чем другие полимеры, продукты его разложения считаются биологически безопасными. Выбросы углекислого газа в атмосферу при его производстве равны нулю. Биоразлагаемый полимер может заменить широко используемые из нефти пластмассы.

PLA производят из кукурузы и сахарного тростника в результате специальных технологических процессов (ферментация, очищение, олигомеризация и полимеризация). PLA будет использоваться при производстве одноразовых изделий (пищевых контейнеров, скатертей, сумок, разных предметов).

Производство PLA также будет стимулировать появление новых отраслей в различных секторах (медицинские приборы, биоразлагаемая мебель, 3D-печать, высокотехнологичное оборудование, текстиль и пр.). Благодаря проекту будут открыты новые рабочие места в секторе промышленности, сельского хозяйства, повторной переработки, услуг, логистики и пр.

Согласно плану, в течение первых 3-5 лет при строительстве и монтаже завода будут заняты более 1 000 человек. В последующие годы более 7 000 человек будут заняты в различных сферах деятельности, связанных с данным проектом.

В рамках проекта в страну ожидается поступление свыше 100 млн долларов в год. Ожидается, что инвестиции завода окупятся в течение 5 лет.

«Около 40 стран мира отказались от использования пластиковых контейнеров и пакетов», — заявил глава Агентства по инновациям Турал Керимли.

«Тем не менее, годовой объем производства пластика вырос с 1,7 млн тонн в начале прошлого века до 322 млн тонн на сегодняшний день. Это означает рост примерно в 190 раз. Мы провели исследование и выяснили, что на территории в 5 000 квадратных километров нет завода по производству пластика, и его строительство необходимо», — сказал он.

Менеджер TechnipFMC по стране Луиджи Фиорентино рассказал, что на новом заводе пластик будет производиться из экологически чистого сырья.

Кроме того, по его словам, возглавляемая им компания тесно сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева и уже организовала тренинги для 15 студентов Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Бакинской высшей школы нефти.(report)