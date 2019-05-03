В Азербайджане внесены изменения в решение о правилах проведения нотариальных действий

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал постановление о внесении поправки в решение «Об утверждении Инструкции о правилах проведения нотариальных действий», сообщает Trend.

Изменение связано с долями участия обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в уставном капитале.

Отныне во время нотариальных действий, связанных с изменением долей участия обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в уставном капитале, нотариус сразу же в режиме онлайн должен внести эту информацию в систему «электронный нотариат».

Со своей стороны минюст должен перенаправить эту информацию в министерство по налогам.

| 2019-05-03T09:42:16+00:00 3 мая 2019, 12:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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