В Азербайджане внедрят электронную систему товарно-транспортных накладных

Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работает над внедрением электронных товарно-транспортных накладных.

Об этом сказал журналистам глава службы Габиб Гасанов.

По его словам, эта система будет запущена в следующем году: «Система электронной товарно-транспортных накладных объединит в едином электронном пространстве грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. То есть предприниматели смогут контролировать процесс перевозки онлайн».(report)

| 2019-06-10T13:25:36+00:00 10 июня 2019, 14:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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