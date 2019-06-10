В Азербайджане внедрят электронную систему товарно-транспортных накладных

Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работает над внедрением электронных товарно-транспортных накладных.

Об этом сказал журналистам глава службы Габиб Гасанов.

По его словам, эта система будет запущена в следующем году: «Система электронной товарно-транспортных накладных объединит в едином электронном пространстве грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. То есть предприниматели смогут контролировать процесс перевозки онлайн».(report)