В Азербайджане в воскресенье ожидается 34 градуса тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Местами возможен туман, ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18°, днем 24-28° тепла, в Баку ночью ожидается 17-19°, днем 25-27° тепла, пишет Report .

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливни, есть вероятность града. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-18°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 17-22° градуса тепла.