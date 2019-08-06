В Азербайджане увеличилось число посещающих музеи

Увеличилось число посетителей музеев в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

По данным на начало 2019 года, количество посетителей музеев в стране за год составило 3 миллиона 171 тысячу человек.

По данным на начало 2018 года, музеи за год посетили 3 миллиона 3 тысячи человек, а по данным на начало 2017 года — 2 миллиона 698 тысяч.

На настоящее время в Азербайджане существуют 239 музеев, из которых 77 являются историческими, 42 — мемориальными, 67 — краеведческими, 41 — искусствоведческими, 12 — другие музеи.

| 2019-08-06T09:34:45+00:00 6 августа 2019, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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