В Азербайджане увеличатся все пенсии

«В Азербайджане все пенсии увеличатся на 15% с 1 января следующего года».

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«Пенсионная реформа охватит 750 тысяч человек. Это означает 60 процентов от общего числа пенсионеров, про 40 процентов также не забыли. Наш прогноз роста средней заработной платы в этом году составляет 15%. В соответствии с этим с 1 января пенсии всех пенсионеров будут дополнительно увеличены на 15% путем индексации. Это -прогноз. По пессимистическим прогнозам ожидается рост на 12-13%, при среднем прогнозе — на 15%. С 1 января следующего года все пенсии будут проиндексированы в соответствии с ожидаемым ростом. Решение принимается после утверждения среднемесячного повышения заработной платы. однако, из-за того что пересчет будет вестись с 1 января, в конце февраля пенсионеры получат выплаты за оба месяца».

Министр отметил, что по инициативе президента Азербайджана в стране уже более года проводятся ряд социальных реформ.