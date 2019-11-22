В Азербайджане утверждены правила финансирования международных программ двойных дипломов

В рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 года» утверждены правила финансирования реализации программ двойных дипломов.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно правилам, утвержденным премьер-министром Али Асадовым, организация и реализация программ двойных дипломов будет осуществляться за счет Госнефтефонда Азербайджана (SOFAZ), международных организаций (фондов), иностранных и местных юридических и физических лиц в случаях и порядке, определенных данными правилами.

Вопросы финансирования, организации и реализации программ двойного диплома будет управляться Группой управления государственной программой, созданной при министерстве образования Азербайджана.

Финансирование оплаты внутригосударственного назначения оплаты будет осуществляться в манатах, а финансирование оплаты зарубежного назначения – в иностранной валюте или в манатах согласно официальному курсу Центробанка Азербайджана на дату оформления заказа.

 

 

| 2019-11-22T10:09:08+00:00 22 ноября 2019, 13:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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