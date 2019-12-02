В Азербайджане утвердят новые рекомендации по лечению ВИЧ

«Ожидается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердит новые рекомендации по обследованию на ВИЧ к концу этого года. Если эти рекомендации будут утверждены к концу года, Министерство здравоохранения и Центр по СПИДу разработают новые протоколы по обследованию в следующем году».

Об этом заявила специалист по инфекционным заболеваниям представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Джавахир Сулейманова.

По ее словам, в Азербайджане, как и в европейском регионе, случаи ВИЧ-инфицирования чаще встречаются у мужчин, чем у женщин: «На Западе случаев СПИДа становится меньше, но на Востоке темп инфицирования остается стабильным. Все еще существует проблема поздней диагностики ВИЧ. Мы не можем достичь цели «90-90-90″, предусмотренной на 2020 год. Согласно этой цели, показатель числа привлеченных к лечению ВИЧ-инфицированных должен достичь 90%, процент выявления заболевания, постановка диагноза — 90%, сокращение распространения вируса среди людей — на 90%. Мы должны работать сообща для достижения этих целей в Азербайджане».(report)