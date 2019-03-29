В Азербайджане усилиться борьба с ввозом и продажей некачественных лекарств

В Азербайджане усилена борьба с производством, импортом и продажей некачественных и поддельных лекарственных средств, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) были приняты изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменениям в статью 38 Кодекса, срок административного преследования в связи с производством, импортом и продажей контрафактных лекарственных средств продлевается до года.

Так, согласно действующему законодательству, лицо освобождалось от ответственности, если в течение трех месяцев с момента совершения административного проступка, не было завершено расследование и не доказана вина подозреваемого лица.

Целью изменений в кодекс является повышение эффективности борьбы с распространением некачественных и поддельных лекарственных средств. Поскольку трехмесячного периода недостаточно для расследования административных проступков в данной сфере, в проекте предлагается продлить срок административного преследования до одного года.

| 2019-03-29T16:37:45+00:00 29 марта 2019, 20:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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