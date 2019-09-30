В Азербайджане учреждается новая медаль

В Азербайджане учреждается медаль по случаю 100-летия Бакинского государственного университета.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент).

Таким образом, в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)», в повестку дня внесено изменение в законе «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана»

Изменение в закон утверждено после обсуждений в первом чтении.

| 2019-09-30T15:38:48+00:00 30 сентября 2019, 17:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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