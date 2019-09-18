В Азербайджане учащиеся школ стали больше болеть сколиозом и кифозом — депутат

В Азербайджане учащиеся школ стали больше болеть сколиозом и кифозом.

Об этом, выступая на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению, сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Ганира Пашаева.

По словам депутата, их операции стоят очень дорого, и в большинстве случаев для лечения требуется именно операция.

Пашаева также добавила, что рост числа больных анемией – угроза для здоровья граждан, поэтому необходимо решить и этот вопрос.

Депутат отметила, что в стране необходимо усилить контроль над продажей антибиотиков.

По словам Пашаевой, проблемы, вызываемые антибиотиками, растут: «В Азербайджане продажа антибиотиков не контролируется, поэтому этому вопросу также следует уделить внимание».

Депутат также добавила, что на обсуждения осенней сессии парламента очень важно вынести законопроект о донорстве и трансплантации человеческих органов. «Создание законодательной базы в этом направлении очень важно, поскольку со следующего года начнет функционировать система обязательного медстрахования. Сотни больных в ожидании принятия этого закона», — отметила Пашаева.

В заключение она сказала, что в медико-просветительской работе страны превалируют рекламы клиник и врачей: «Поэтому необходимо правильно пропагандировать население о разных болезнях».