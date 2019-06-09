В Азербайджане свыше 40 тыс. учеников сдают выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана в воскресенье проводит второй тур выпускных экзаменов для учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского, Имишлинского, Кюрдемирского, Огузского, Габалинского Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов.

В целом на экзамене примут участие 40 234 учащихся.

С целью проверки знаний и способностей учащихся, на экзамене ученикам предоставляются 90 вопросов закрытого типа по трем предметам. Экзамен продлится 3 часа. За 15 минут до начала экзамена учащиеся завершается режим пропуска.

При себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист и оригинал документа, подтверждающего личность.