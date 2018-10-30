В Азербайджане столбики термометров опустятся на 3-5 градусов

Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение о перемене погодных условий.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, днем 31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

В районах Азербайджана, начиная с северных районов, с полудня 31 октября до второй половины дня 2 ноября ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, в высокогорьях есть вероятность снега. Скорость восточного ветра местами усилится. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 3-5 градусов. Уровень рек может подняться.

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