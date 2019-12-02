В Азербайджане стало возможным оформлять доверенность онлайн

В Азербайджане создана возможность оформлять доверенность на управление транспортными средствами онлайн в режиме 7/24 на платформе myGov.

Как сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, это стало возможным благодаря сотрудничеству Центра развития электронного правительства при агентстве и Министерства юстиции.

Граждане могут видеть электронный вариант доверенности или оформлять новую в личном кабинете myGov. После ввода данных, необходимых для оформления доверенности, совершается оплата через платежную систему ASAN. Затем информация автоматически отправляется в Государственную дорожную полицию. После чего в личный кабинет заявителя приходит уведомление о статусе доверенности. (report)