В Азербайджане стало возможным оформлять доверенность онлайн

В Азербайджане создана возможность оформлять доверенность на управление транспортными средствами онлайн в режиме 7/24 на платформе myGov.

Как сообщили  в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, это стало возможным благодаря сотрудничеству Центра развития электронного правительства при агентстве и Министерства юстиции.

Граждане могут видеть электронный вариант доверенности или оформлять новую в личном кабинете myGov. После ввода данных, необходимых для оформления доверенности, совершается оплата через платежную систему ASAN. Затем информация автоматически отправляется в Государственную дорожную полицию. После чего в личный кабинет заявителя приходит уведомление о статусе доверенности. (report)

| 2019-12-02T12:19:53+00:00 2 декабря 2019, 13:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss