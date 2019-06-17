В Азербайджане списаны долги тысяч предпринимателей

На основании закона о налоговой амнистии списаны долги у тысяч предпринимателей.

Об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, сообщает Trend.

Он заявил, что организация работает в тесном контакте с министерством по налогам. Конфедерация выдвигает предложения, направленные на поддержку работодателей, а также на развитие малого и среднего бизнеса.

«Сегодня азербайджанские предприниматели получают от государства многочисленные налоговые послабления. После принятия закона об амнистии, у тысяч наших предпринимателей были списаны долги. В настоящее время в налоговом законодательстве Азербайджана предусмотрены 104 статьи освобождающих от налогов и 25 налоговых льгот для предпринимателей. Также упразднено применение двойного налогообложения в отношении торговых операций с зарубежными странами», добавил Мусаев.

| 2019-06-17T11:30:25+00:00 17 июня 2019, 11:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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