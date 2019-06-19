В Азербайджане создан первый бренд семян

Государственный семенной фонд при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана представил фермерам первый магазин семян.

Как сообщает министерство, магазин работает под торговой маркой «ToxumArt».

Целью открытия магазина является обеспечение отечественных фермеров сертифицированными, высококачественными и продуктивными семенами по цене ниже рыночной.

Первый магазин семян открылся в Хачмазском районе. Одно из преимуществ магазина в том, что он находится недалеко от завода по переработке семян, принадлежащего Государственному семенному фонду. (report)