В Азербайджане создадут леса промышленного значения

«В ближайшее время в Азербайджане планируется создание лесов промышленного значения. С этой целью будут использованы породы быстрорастущих деревьев, которые после вырубки будут направляться на развитие деревообрабатывающей промышленности».

Об этом сказал директор департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Агагардаш Гарашов, сообщает Report.

Он добавил, что в ближайшей перспективе для использования лесного хозяйства в промышленных целях планируется проведение большой работы в этой области: «Физическим и юридическим лицам, деловым людям рекомендуем сажать на принадлежащих им земельных участках деревья подобного типа. В этой связи министерство экологии и природных ресурсов открыто для всех обращений. Мы можем помочь рекомендациями и с выбором древесных пород. В то же время, с этой целью в аренду предпринимателям могут быть даны и открытые участки угодий лесного фонда».