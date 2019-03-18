В Азербайджане совершенствуются правила по усыновлению

В соответствии с указом главы государства продолжается деятельность рабочей группы минтруда и социальной защиты населения Азербайджана по совершенствованию правил в сфере усыновления.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство, в рамках этой работы разрабатывается проект новых «Правил усыновления детей, лишенных родительской опеки».

В проекте отражены правила передачи детей, лишенных родительской опеки, на воспитание в семье (усыновление, попечительство, опека или передача попечителям), а также, в случае отсутствия такой возможности, правила ведения единого электронного учета для размещения детей, лишенных родительской опеки, в предусмотренных для них учреждениях образования, воспитания, лечения, социальной защиты населения и других аналогичных учреждения.

В сфере усыновления будет осуществляться единый контроль.

| 2019-03-18T13:53:56+00:00 18 марта 2019, 15:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss