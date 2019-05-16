В Азербайджане собираются переименовать 700 видов птиц

«Окончательное решение о переименовании некоторых видов птиц направлено в Терминологическую комиссию при Кабмине».

Об этом Report сообщил директор Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана Эльман Юсифов.

Он напомнил, что в связи с переименованием некоторое время назад была создана комиссия, в которую вошли ведущие орнитологи Института зоологии НАНА, Института биоресурсов Нахчыванского филиала института, факультета биологии Бакинского государственного университета.

По словам директора института, итоговое окончательное решение передано отделению биологических и медицинских наук Академии: «Вопрос был еще раз обсужден, после некоторых незначительных изменений названия около 700 видов птиц были направлены в Терминологическую комиссию при Кабмине».

Э.Юсифов отметил, что в фауне Азербайджана утверждены 402 вида птиц, названия некоторых из них были сохранены неизмененными: «Мы сочли нецелесообразным оставлять названия птиц на других языках, если их можно изменить и дать им названия на родном языке».