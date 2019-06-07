В Азербайджане снижаются предложенные для частных учебных заведений пошлины

В Азербайджане снижаются размеры пошлин, предложенных для частных учебных заведений.

Согласно 31-1 статье закона «О госпошлине», для аккредитации дошкольные учебные заведения должны выплатить госпошлину в размере 2 000 манатов, общеобразовательные учебные заведения — 5 000 манатов, внешкольные учебные заведения — 5 000 манатов, профессиональные учебные заведения — 10 000 манатов, ссузы — 12 000 манатов, вузы — 20000 манатов, дополнительные учебные заведения — 12 000 манатов, другие заведения, осуществляющие образовательную деятельность — 12 000 манатов.

Напомним, что проект изменений выносится на обсуждение во втором чтении. В первом чтении изменение предлагалось в следующем виде: для прохождения аккредитации дошкольных учебных заведений уплата пошлины в размере 3 000 манатов, общеобразовательных учебных заведений — 5 000 манатов, внешкольных учебных заведений — 7 000 манатов, профессиональных учебных заведений — 10 000 манатов, средних специальных учебных заведений — 15 000 манатов, высших учебных заведений — 20 000 манатов, дополнительных учебных заведений — 15 000 манатов, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность — 15 000 манатов.

Во время обсуждений эти изменения вызвали недовольство. Депутаты предложили снизить размеры пошлин.