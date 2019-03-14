В Азербайджане случаев насилия стало меньше

«Случаи насилия отмечались и раньше, просто они не принимали общественной огласки. Сегодня же, в период развития технологий, информация о таких случаях быстро распространяется посредством соцсетей и интернет-ресурсов, из-за чего многие думают, что их статистика возросла. Но это не так».

Об этом Report сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Х.Гусейнова отметила, что по сравнению с предыдущими годами, в прошлом году случаи насилия в Азербайджане сократились: «Данные мониторинговые группы, в первую очередь, проводят профилактические мероприятия. Мониторинговая группа регистрирует в регионах проблемные семьи. Поэтому мы и продолжаем просветительские работы в регионах. Они ведутся совместно с Госкомитетом по работе с религиозными образованиями, министерством труда и социальной защиты населения и Минобразования. Ведь проблема, связанная с насилием, является одним из главных беспокоящих нас вопросов».