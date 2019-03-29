В Азербайджане школьники будут ходить в форме единого образца

В Азербайджане утверждена единая форма одежды, установленная соответствующим органом исполнительной власти для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает в пятницу Trend.

Это отражено в законопроекте «Об общем образовании», который обсуждался и был принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Кроме того, в законопроекте отмечено, что общеобразовательное учреждение за счет своих средств сможет учреждать целевую денежную премию для учащихся, отличившихся в учебе, а также победивших на республиканских и международных олимпиадах.

| 2019-03-29T13:15:37+00:00 29 марта 2019, 14:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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