В Азербайджане школьники будут ходить в форме единого образца

В Азербайджане утверждена единая форма одежды, установленная соответствующим органом исполнительной власти для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает в пятницу Trend.

Это отражено в законопроекте «Об общем образовании», который обсуждался и был принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Кроме того, в законопроекте отмечено, что общеобразовательное учреждение за счет своих средств сможет учреждать целевую денежную премию для учащихся, отличившихся в учебе, а также победивших на республиканских и международных олимпиадах.