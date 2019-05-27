В Азербайджане сеющие сертифицированные семена фермеры получат субсидии

Министерство сельского хозяйства Азербайджана будет предоставлять субсидии фермерам, сеющим сертифицированные семена.
Об этом рассказал пресс-секретарь министерства Вугар Гусейнов.
По его словам, министерство внесет изменения в правила субсидирования: «После утверждения правил фермеры, которые со следующего года будут высевать сертифицированные семена, получат субсидии».
Гусейнов подчеркнул, что в прошлом году в стране получены высокие урожаи от суперэлитных семян Краснодарская-99. Основная задача министерства — повысить как среднюю, так и общую производительность.