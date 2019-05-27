В Азербайджане сеющие сертифицированные семена фермеры получат субсидии

Министерство сельского хозяйства Азербайджана будет предоставлять субсидии фермерам, сеющим сертифицированные семена.

Об этом рассказал пресс-секретарь министерства Вугар Гусейнов.

По его словам, министерство внесет изменения в правила субсидирования: «После утверждения правил фермеры, которые со следующего года будут высевать сертифицированные семена, получат субсидии».

Гусейнов подчеркнул, что в прошлом году в стране получены высокие урожаи от суперэлитных семян Краснодарская-99. Основная задача министерства — повысить как среднюю, так и общую производительность.

| 2019-05-27T17:32:45+00:00 27 мая 2019, 21:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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