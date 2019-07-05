В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается перевод студентов в другие вузы

С сегодняшнего дня начинается электронный прием документов студентов, переводящихся в вузы внутри страны и вне ее пределов, сменяющих специальность на другую, а также перевод студентов, учащихся в средних специальных учебных заведениях страны и на уровне магистратуры.

Как сообщили в министерстве образования, прием документов будет осуществляться через портал transfer.edu.az, процесс продлится до 20 июля.

Студенты имеют возможность выбрать на портале учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого обучающиеся вводят требуемую информацию и определить, отвечают ли критериям перевода.

Перевод студентов осуществляется с согласия Министерства образования во время зимних и летних каникул. Согласно правилам, студентам не прошедших аккредитацию вузов иностранных стран, а также учащимся в других странах заочно переводиться не разрешается.

| 2019-07-05T10:51:27+00:00 5 июля 2019, 12:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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