В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»

С 19 по 21 сентября 2019 года в Университете «Азербайджан» (город Баку) проходил комплекс мероприятий «Русский язык в литературе, науке, истории», направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования, сообщили в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ).

Организаторы — Институт проблем образовательной политики «Эврика» (город Москва) и Россотрудничество.

Перед участниками выступили первый заместитель директора Института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Лекции, семинары, показательные уроки, презентации, мастер-классы провели директор Центра проектного творчества «Старт-ПРО», доцент Московского городского педагогического университета Елена Восторгова, генеральный директор издательства «Русский язык» (город Москва) Светлана Ремизова, эксперты Института проблем образовательной политики «Эврика» Иван Трифонов, Елена Непомнящая и Евгений Крайзель.

Участниками мероприятий стали учителя русского языка и литературы, студенты и преподаватели. На заключительном этапе все они получили соответствующие сертификаты.