В Азербайджане растет производство метанола

До конца года на заводе SOCAR Metanol планируется произвести 350 тысяч тонн метанола, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

В компании сообщили, что в прошлом году было произведено около 230 тысяч тонн и, по прогнозам, эти показатели будут расти с каждым годом.

Отметим, что к продаже продукции завод — единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии — приступил в январе 2014 года.

Мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции год.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

| 2019-07-07T23:38:22+00:00 8 июля 2019, 03:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss