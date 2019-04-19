В Азербайджане растет число людей с лишним весом

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2014 год, примерно 33% взрослого населения Азербайджана страдают ожирением и избыточным весом.

Как передает oxu.az, об этом журналистам сказал врач-диетолог, специалист по лечению ожирения Эмиль Гидаятли.

По его словам, в Азербайджане (как и в других странах) растет число людей, страдающих ожирением:

«Наиболее серьезной проблемой является ожирение среди детей. Эта проблема в основном связана с питанием. Нездоровое питание, малоподвижный образ жизни играют определенную роль в наборе избыточного веса.

Для борьбы с ожирением необходимо тщательно контролировать прием пищи и повысить свою физическую активность».

Врач сказал, что из года в год прогнозы становятся все более неутешительными:

«В 2030 году уже половина населения Земли будет страдать ожирением.

Мы должны изменить свои привычки в питании. Режим сна также играет не последнюю роль: те, кто ложится спать после полуночи, наиболее склонны к ожирению.

Если мы все изменим свои привычки, то сможем добиться положительных результатов».