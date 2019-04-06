В Азербайджане прооперированы 27 детей с врожденным пороком сердца

В ходе реализации пилотного проекта по внедрению в Азербайджане системы обязательного медицинского страхования были прооперированы 27 детей с врожденным пороком сердца.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на выступление председателя Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заура Алиева во время состоявшегося в Центре Гейдара Алиева первого конгресса, посвященного детям, нуждающимся в особой заботе — «Различные личности» («Fərqli Fərdlər»).

Граждане Азербайджана не достигшие 18 лет, а также беременные женщины, зарегистрированные в территориальных поликлиниках и женских консультациях, освобождаются от оплаты обязательного медицинского страхования. Алиев отметил, что годовая стоимость обязательного медицинского страхования, определенная для лиц этой категории, будет погашаться за счет бюджета.

Председатель Госагентсва также сообщил, что в ходе реализации пилотного проекта в городе Мингячевир, Евлахском и Агдашском районах были прооперированы 27 детей с врожденным пороком сердца.