В Азербайджане пройдет Международный медиа-форум

В связи с 100-летием Азербайджанской Демократической Республики и 143-летием Азербайджанской Национальной Прессы в Баку пройдет Международный медиа-форум.

Мероприятие пройдет при поддержке Посольства Турции в Азербайджане и Министерства Культуры и туризма Турции, организацией медиа-группы “Yenicag”, Ассоциации Вещателей Анадолу (Турция), Союз Прессы Азербайджана и Азербайджано-турецкого Дома.

В мероприятии примут участие политики, депутаты, журналисты, писатели и представители ряда НПО из Азербайджана, Турции и европейских стран. В состав турецкой делегации входят главы и представители более сорока телеканалов, печатных органов и популярных интернет-медиа ресурсов.

На открытии мероприятия будут участвовать официальные лицы Аппарата президента Азербайджана, посол Турции в Азербайджане Эркан Озарал, председатель Союза Прессы Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашев, председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, учредитель Афро-евроазиатской Ассоциации журналистов Мурат Палавар и другие.

На форуме будут обсуждены азербайджано-турецкие отношения и перспективы стратегического партнерства во имя мира в регионе.

Форум пройдет с 20 по 22-е июля в бакинском отеле “Кавказ”

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