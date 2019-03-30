В Азербайджане прогнозируются дожди

Как сообщает Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов, 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков в течении дня.

Умеренный северный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

МЭПР предупреждает в связи с изменением погодных условий. С вечера 1 апреля по утро 2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые местами могут принять интенсивный характер.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных районах — снег. Днем 31 марта осадки на время прекратятся. Местами ожидается туман. Скорость восточного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.