В Азербайджане продолжаются широкомасштабные военные учения

В соответствии с распоряжением командования широкомасштабными оперативно-тактическими учениями, завершено размещение войск и пунктов управления в районах оперативного назначения, созданы и приведены в состояние боеготовности ударные группировки, переведена на запасные аэродромы фронтовая и армейская авиация, выведены на огневые позиции ракетные и артиллерийские установки.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, танковые подразделения, отвечающие за осуществление огневой поддержки во время операций, в соответствии с целями учений, после выхода на обозначенные пункты, выполняют задачи, в связи с подготовкой к последующему этапу учений.

| 2019-05-21T19:24:27+00:00 21 мая 2019, 19:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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