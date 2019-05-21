В Азербайджане продолжаются широкомасштабные военные учения

В соответствии с распоряжением командования широкомасштабными оперативно-тактическими учениями, завершено размещение войск и пунктов управления в районах оперативного назначения, созданы и приведены в состояние боеготовности ударные группировки, переведена на запасные аэродромы фронтовая и армейская авиация, выведены на огневые позиции ракетные и артиллерийские установки.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, танковые подразделения, отвечающие за осуществление огневой поддержки во время операций, в соответствии с целями учений, после выхода на обозначенные пункты, выполняют задачи, в связи с подготовкой к последующему этапу учений.