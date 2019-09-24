В Азербайджане предложили итальянскую модель поддержки семей с детьми

В общественных кругах и экспертном сообществе не утихают дискуссии по поводу детских пособий, что само по себе не обошлось без дальнейшей проработки путей решения этого вопроса Центром социального и экономического развития (ЦЭСР) — организации, стоящей у истоков бурных дебатов.

Различные подходы к возвращению системы детских пособий появились после публичных выступлений главы этого центра Вугара Байрамова, представившего правительству собственный проект, касающийся механизмов внедрения доброй, но утерянной традиции поддержки семей с детьми. «В официальных выступлениях проскальзывают мысли о необходимости прямой адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам. В свою очередь ЦЭСР считает, что опыт разных стран в этой области более актуален, особенно привлекает итальянская модель для внедрения ее в Азербайджане», — говорит Байрамов.

По его словам, в ряде стран суммы выплачиваемых детских пособий корректируются с учетом уровня семейного дохода. Например, в Италии семьям с годовым доходом в 11 442 евро выплачивают ежемесячно 250 евро в месяц на каждого ребенка. При этом по мере увеличения семейного дохода количество денег ребенка меняется. В Италии семьи с детьми, имеющие низкие доходы, обеспечиваются на законных основаниях, что важно с точки зрения укрепления их социального обеспечения.

«Разумеется, что 100 манатов детского пособия для семьи с ежемесячным доходом в 4000 тыс. манатов, погоды не делает. Однако если речь идет о семье, чей доход не превышает 400 манатов, такая помощь придется весьма кстати — это серьезная сумма», — считает экономист, будучи уверен, что отсутствие необходимости государственной помощи гражданам со средними и высокими доходами не должно лишать такой возможности малообеспеченные семьи. С этой точки зрения, эксперт видит целесообразность внедрения итальянской модели поддержки азербайджанских семей, основанной на дифференцированном подходе с учетом материального достатка наших граждан.

Однако в сложившихся условиях определить доходы семей сложно, принимая во внимание актуальность проблемы неофициальной занятости населения. В стране численностью населения в 10 млн. официально трудоустроенными значатся лишь 1,6 млн. человек, т.е. легальный рынок труда охватывает лишь одну треть занятого населения. Остальные 4,5 миллионов занятых граждан не имеют оформленных трудовых соглашений и де-юре не являются наемными работниками. Данных об оплате труда большей части занятого населения просто нет, эта огромная часть рынка — площадь тени. Кроме этого, несмотря на масштабные налоговые реформы, в стране все еще актуальна проблема серой бухгалтерии и «конвертных» зарплат. Часто случается, что реальные доходы наших граждан превышают официально заявленные.

По убеждению Байрамова, переход к предложенной им модели требует принятия закона о декларации доходов в Азербайджане. «Чтобы определить, кто богат, а кто беден, важно, чтобы все, включая государственных служащих, декларировали свои доходы». Между тем закон о декларации доходов должностных лиц был принят в нашей стране еще в 2005 году. Тогда же глава государства поручил Кабинету министров подготовить в течение трех месяцев механизм декларирования. Все эти годы бездействие закона «объясняли» тем, что правительство не подготовило форму декларации. В целом же, эффект от практической реализации этого закона многие специалисты оспаривают, поскольку основная масса чиновников не оформляет имущество непосредственно на свое имя. Но даже при таком положении дел, его применение было отложено в долгий ящик.

Таким образом, переход к системе декларации доходов рядовых граждан вызывает вопросы, однако Байрамов уверен — это важная мера для повышения прозрачности, поскольку только так возможно определить семьи, нуждающиеся в социальной поддержке и пособиях на детей.

«Уже на втором этапе, имея достоверные данные о доходах граждан, малообеспеченным семьям можно назначить прямые выплаты в виде детских пособий в зависимости от количества детей, — отметил экономист. — Такие меры можно рассматривать как серьезный фактор усиления социальной защиты. Применение итальянской модели позволит нам поддержать семьи с низкими доходами. Обратите внимание, что этот механизм отличается от адресной социальной помощи и представляет собой модель, непосредственно обусловленную количеством детей в каждой семье».

По предварительным оценкам ЦЭСР, реализация этой модели обойдется примерно в 800 млн. манатов в год. Байрамов считает, что эта сумма не нарушит ценовой баланс на потребительском рынке и не представляет серьезного финансового бремени для государственного бюджета.